ÇÐÍ¥´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¤¬18Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¡ÊÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡¢11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤ò»£±Æ¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤òË¬¤ì¤¿¡£24Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÄ¾Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê25¡ËÈø¾åâÃ½¨¡Ê13¡Ë¤ÈÄ«»ÔÄÌ¤ê¤ÇÉü¶½¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ç¡¢Ìó700¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢inÎØÅç¡ÁÇ½ÅÐ¤Ë¸µµ¤¤ò¡Á¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¸µ¤ä¤¯¤¶¤È¾¯Ç¯¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡£23Ç¯11¡Á12·î¤ËÎØÅç»Ô¤äÉÙ»³¸©¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢Æ±12·î23Æü¤Î