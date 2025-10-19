¡Ú¥¢¥ó¥¸¥§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ï18Æü¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤ÆGPÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£