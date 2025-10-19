8·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀï¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥í¥·¥¢·³¤Î¥²¥é¥·¥â¥Õ»²ËÅÁíÄ¹¡Ê±¦ÎóÃæ±û¡Ë¡Ê¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾ÊÄó¶¡¡¢¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±Ñ»ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï17Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢·³¤¬¸½ºß¤Î¿Ê·³¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤òÀë¸À¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¡¦ÆîÉô4½£¤Î´°Á´À©°µ¤Ï2030Ç¯6·î¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤·¤¿¡£Á´ÅÚÀêÎÎ¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤·¤¿¡£¿¯¹¶¤Ï22Ç¯2·î¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯½©°Ê¹ß¤Ï»ÙÇÛÃÏ°è¤Î