¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±Ñ»ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï17Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢·³¤¬¸½ºß¤Î¿Ê·³¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤òÀë¸À¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¡¦ÆîÉô4½£¤Î´°Á´À©°µ¤Ï2030Ç¯6·î¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤·¤¿¡£Á´ÅÚÀêÎÎ¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤·¤¿¡£