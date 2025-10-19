¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£º£µ¨½é¤Î¡È¥Ç¥¢¡¦¥¯¥é¥·¥«¡¼¡É¤Ï¡¢¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È2°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÄº¾åÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö4¡×¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïÁ´¾¡¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï4¾¡2Ê¬¤È¤³¤Á¤é¤â¥ê¡¼¥°ÀïÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÍ¤­Êü¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó