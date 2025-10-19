¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¡Û(¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 2-1(Á°È¾1-0)¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Ð]¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó(22Ê¬)¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º(78Ê¬)[¥É]¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È(84Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Ð]¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼(48Ê¬)[¥É]¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¥½¥ó(20Ê¬)¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ó(44Ê¬)¡¢¥é¥ß¡¦¥Ù¥ó¥»¥Ð¥¤¥Ë(50Ê¬)¡¢¥Ë¥³¡¦¥³¥Ð¥Á(75Ê¬)´Ñ½°:75,000¿Í