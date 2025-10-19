[10.18 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè7Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨25:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥ÎDF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼DF 23 ¥µ¥·¥ã¡¦¥Ö¥¤DF 27 ¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼MF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥­¥ß¥Ã¥ÒMF 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥óMF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥ºMF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥ÁFW 11 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¹µ¤¨GK 26 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥¦¥ë¥é¥¤¥ÒGK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó