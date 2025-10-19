【ラ・リーガ第9節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 2-1(前半1-1)ジローナ<得点者>[バ]ペドリ(13分)、ロナルド・アラウホ(90分+3)[ジ]アクセル・ビツェル(20分)<退場>[バ]ハンジ・フリック(90分+1)<警告>[バ]ロナルド・アラウホ(90分+4)、ハンジ・フリック2(90分+1、90分+1)[ジ]クリスティアン・ストゥアーニ(75分)、アレックス・モレノ(84分)観衆:43,172人