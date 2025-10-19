[10.18 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 3-3 ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹]¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¤ËÂè8Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-3¤Ç¥É¥í¡¼¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤Îµ¯ÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é°ì»þÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎPK¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÃæÃÇ´ü´ÖÌÀ¤±¤Î½éÀï¤Ç¡¢ÂåÉ½µ¢¤ê¤Î³ùÅÄ¤Ï2¥Ü¥é¥ó