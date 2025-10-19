¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¡Û(¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C 2-0(Á°È¾0-0)¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Þ]¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É2(58Ê¬¡¢63Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¨]¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼(39Ê¬)¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°(90Ê¬+6)