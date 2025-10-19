¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¡Û(¥¿¡¼¥Õ ¥â¥¢)¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼ 2-0(Á°È¾1-0)¥ê¡¼¥º<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Ð]¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯(18Ê¬)¡¢¥ë¡¼¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê(68Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Ð]¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼(52Ê¬)¡¢¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê(90Ê¬+2)[¥ê]¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯(90Ê¬+2)´Ñ½°:21,646¿Í¨¦ÅÄÃæÊË¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼Ã´Åö¤â¡Ä¥ê¡¼¥º¤Ï¡È100¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¥×¥ì¥ß¥¢¾º³ÊÁÈÂÐ·è¤òÍî¤È¤·¤Æ2Ï¢ÇÔ