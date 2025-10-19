¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¡Û(¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 3-3(Á°È¾0-2)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¯]¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿3(64Ê¬¡¢69Ê¬¡¢90Ê¬+7)[¥Ü]¥¨¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ô2(7Ê¬¡¢38Ê¬)¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼(89Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¯]¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î(62Ê¬)[¥Ü]¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(2Ê¬)¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹(40Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·(51Ê¬)¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼(90Ê¬)¨¦ÂåÉ½µ¢¤ê¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÉâ¤­