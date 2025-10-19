ÀéÍÕ¡¦Î®»³»Ô¤Ç18Æü¤Ë¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Î®»³»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡Ö¾èÍÑ¼Ö3Âæ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¸Î¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬Ãæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß¤À¤·¤ÆÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£