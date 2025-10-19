¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º6¡½2¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¥·¥¢¥È¥ë¡Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬½ªÈ×¤ÎËÜÎÝÂÇ¹¶Àª¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£8²ó¤Ëº£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤¬º¸±Û¤¨¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¡£¤µ¤é¤ËÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬±¦±Û¤¨¤Î·è¾¡ËþÎÝÃÆ¤ò±¿¤Ó¡¢ËÜµòÃÏ¤Ï¿ôÊ¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªº×¤êÁû¤®¤¬Â³¤¤¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ