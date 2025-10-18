川崎フロンターレは18日、2025明治安田J1リーグ第34節で清水エスパルスと対戦し、5-3の勝利を飾った。前半で4ゴールを奪った川崎。後半清水に追い上げを許し、危険な時間帯もあったが、ホームで勝ち点3を手にした。そんなこの試合で再びゴールを決めたのが伊藤達哉だ。2点リードで迎えた13分、脇坂泰斗とのワンツーでペナルティエリア内に侵入すると、得意の角度からグラウンダーのシュートをニアに突き刺しゴール。伊藤はこれでリ