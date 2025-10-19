¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢20Æü¤ËÏ¢Î©¤ò¤á¤°¤ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¡×¤Î»þ´ü¤ä¿Í¿ô¤Ê¤É¤ò½ñ¤­¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ï¡Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¡¦¿ô¡¢¿ô¤«³ä¹ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¹ç°Õ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¶Ú¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤ÇºÇ