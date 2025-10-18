元横綱・三重ノ海の孫でモデルの嵐翔真が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。嵐翔真嵐は、「MEN'S NON-NO Special Stage」に登場。190cmの高身長にロングヘアで存在感を放ちながらランウェイを歩いた。出演後、嵐は「今日はほんと楽しかったです! 動画見返したら去年よりいいウォーキンができていたので安心しました! 正直、歩いている途中の記憶とか緊張しすぎてほぼないんで