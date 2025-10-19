¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼»á¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï18Æü¡¢9·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢½¢Ç¤¸å¤Î¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ç2Ê¬¤±6ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£±ÑBBCÊüÁ÷¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¢Ç¤¤«¤é39Æü¸å¤Î²òÇ¤¤ÇºßÇ¤´ü´Ö¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÃ»¤È¤¤¤¦¡£¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍM¤òÎ¨¤¤¡¢J1Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë