¡ÚËÌµþ¡áµÈ±Ê°¡´õ»Ò¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¸þ°æ¤æ¤¦»Ò¡ÛÃæ¹ñ¤Çº£·î¡¢À¯ÉÜÈó¸øÇ§¤Î¥­¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¤Î¶µ²ñ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÒ»Õ¤éÌó£³£°¿Í¤¬·Ù»¡Åö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡²»ÇÉ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´äÈ×»Ù»ýÁØ¤Ç¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏÂ¨»þ²òÊü¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¹´Â«¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÆâÀ¯´³¾Ä¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¶âÌÀÆüËÒ»Õ¤ÎÄ¹½÷¤Ç