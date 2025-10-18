明石家さんまが１８日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。サッカー日本代表がブラジル代表との国際親善試合（１４日、味スタ）で?歴史的勝利?を収めたことに反応した。世界ランキング１９位の日本は同６位のブラジルに前半０―２とリードされたものの、後半に３ゴールを決めて逆転。３―２で試合を終えた。Ｗ杯５回制覇のブラジルに対して、これまでは１１敗（２分け）だったが、歴史的勝利を遂げた。この