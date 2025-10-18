SNS総フォロワー数250万人を誇る美容系クリエイター・かわにしみきが手がけるコスメブランド「muice（ミュース）」が、アメリカ発の人気キャラクター「パワーパフ ガールズ」との初コラボを発表！10月31日（金）から数量限定で、「スフレdeチーク」「スポットメンテパウダー」「ちゅるリップランパー」の3アイテムが登場します。ブロッサム、バブルス、バターカップ