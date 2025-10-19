¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¡Û(The City Ground)N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È 0-3(Á°È¾0-0)¥Á¥§¥ë¥·¡¼<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Á]¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó(49Ê¬)¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(52Ê¬)¡¢¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º(84Ê¬)<Âà¾ì>[¥Á]¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È(87Ê¬)<·Ù¹ð>[N]¥â¥é¡¼¥È(41Ê¬)¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì(80Ê¬)[¥Á]¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È2(54Ê¬¡¢87Ê¬)¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó(89Ê¬)¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹(90Ê¬+4)´Ñ½°:30,495¿Í