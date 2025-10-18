ブライトンは18日、プレミアリーグ第8節のニューカッスル戦を行う。国際Aマッチウィーク前最終戦を欠場したMF三笘薫は今節もメンバー外となった。三笘は9月27日に行ったチェルシー戦で左足を痛めたような様子があり、翌節のウォルバーハンプトン戦で今季リーグ戦初のメンバー外となっていた。その後の日本代表活動は招集見送りとなっていた中、ファビアン・ヒュルツェラー監督は前日会見で「トレーニングはしているが見極めな