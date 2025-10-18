俳優・杉咲花さんがハワイへ。完全オフの姿に密着します。ハワイの名店で「人生No１ガーリックシュリンプ」に出会う＆憧れのJEEPでノースショアへ初ドライブへ出かけます。絶景ビーチに心癒され、夕陽に包まれ涙ながらに語る俳優とは…。