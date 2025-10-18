２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの本格化を告げるＧＰシリーズの第１戦が開幕。女子日本勢が表彰台を独占した。シニア初参戦で、１７日の女子ショートプログラム（ＳＰ）で１位から出た１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、フリーも１位の１４９・０８点をマークし、合計２２７・０８点で初優勝。日本選手３人目となるＧＰシリーズデビュー戦Ｖを飾った。ＳＰ２位から逆転優勝を狙った、今季限りで引退するエース