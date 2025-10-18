タリーズコーヒージャパンの内山修二社長は10月13日、エビススバルビル（東京都渋谷区）で開催された「タリーズフェスティバル 2025」で取材に応じ、バリスタの技術の中でもとりわけコミュニケーション能力を重視し、ワールドバリスタチャンピオンシップ（WBC）参加の仕組みづくりに意欲を示した。同社は「5つの最高」を運営ポリシーに掲げ、豆・焙煎・バリスタ・ホスピタリティで高みを目指し、5つめの最高としてタリーズフェ