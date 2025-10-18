ほぼ1日中デスクワークをしている私にとって「首肩こり」は悩みのタネ。ハッキリ言ってバキバキです。マッサージに行くのもいいけれど、自分でなんとかできないものか……。そんなふうに考えていたところ、フェリシモからプロ監修の首肩ストレッチプログラムが発売された、というニュースをキャッチしたのですよ。なんとこのプログラムなら、座ったまま無理なく続けられるうえに「1日1ストレッチ」でOKなのだとかッ!!【どんなプロ