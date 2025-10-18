代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2025年10月18日(土)、東京・有楽町のヒューリックホール東京にて、5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」を開催した。未来古代楽団は、「千年後の古代音楽」をコンセプトに掲げる、作家・作曲家の砂守岳央を中心と