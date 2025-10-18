ボートレース蒲郡の「幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース」は１８日、準優勝戦が行われた。村岡賢人（３５＝岡山）は９Ｒ、インからコンマ０８のトップスタートを決め、危なげなく逃げ切り１着、優出一番乗りとなった。機力は日に日に上昇。「準優は満点ではないけど、だいぶいい仕上がりです。出足、行き足中心に不満はない。伸びも、伸びられたりはしない。スタートは気持ち良く行けた」と振り返る。「ちょっとでも舟が