1、6R発売中、元ガールズケイリンレーサーの日野未来(32)がトークショーを行った。生まれ故郷の大分県では引退後、初のイベント出演。「やっぱり大分のお客さんは温かい」と笑顔を見せた。「ガールズケイリンの買い方のコツを教えます!」と詰めかけたファンにレクチャー。会場は大いに盛り上がった。最終日も2、9R発売中にトークショーを行う。