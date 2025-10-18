Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¹â¤Þ¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ì¤Ð¥é¥Ã¥­ー¡£¶Ã¤­¤Î1,000±ßÂæ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÈ¯¸«¡ª ¤­¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¥ê¥Ü¥óÉÕ¤­¥»ー¥¿ー¤È¡¢¥Õ¥§¥¢¥¢¥¤¥ëÊÁ¤¬µ¨Àá´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¥»ー¥¿ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Ç½÷À­¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹ ¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Öcho ¡ö ¥ê¥Ü¥ó¥Üー¥ÈNPO¡×\1,639