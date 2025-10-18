²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶¿¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢ºÇ¹â¤Î1Æü¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ­¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸Å´õ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ò¹¯¤ÇÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è