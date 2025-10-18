¾å±Û»Ô¤Ç18Æü¸á¸å¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾å±Û»Ô¤Ë½»¤à18ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾å±Û»Ô¾¼ÏÂÄ®1ÃúÌÜ¤Î¼çÍ×ÃÏÊýÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È18Æü¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢27ºÐ¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤È¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¤ÈÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾å±Û»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷