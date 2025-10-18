¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Í¿ÅÄÍ´´õÍ¿ÅÄ¤Ï¡ÖROYAL PARTY¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£ÀèÃ¼¤Ç¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¡¢Åê¤²¥­¥¹¤â¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡ÖGirlsAward¡×(¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É)¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£28²óÌÜ¤È