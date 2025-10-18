²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï18Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J1Âè34Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ìÆâÇäÅ¹¡ÖHAMA²°2¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ËÄ´ÍýÍÑ¥´¥à¼êÂÞ¤ÎÇËÊÒ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ØÆþµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤òÈ¾Ê¬¤Û¤É¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë°ÛÊª¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·¸°÷¤ËÊó¹ð¡£·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¶°ø¤Ï¡¢Ä´ÍýÃæ¤ËÇ®¤Ç¼êÂÞ¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬¾¦ÉÊ¤Ëº®Æþ¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂÐ¾Ý¾¦