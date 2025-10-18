¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îº°ÌîºÌ²Æ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº°ÌîºÌ²Æ¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¢¡º°ÌîºÌ²Æ¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î²¦Æ»Åß¥³¡¼¥Çº°Ìî¤Ï¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Åß¤é¤·¤¤¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò