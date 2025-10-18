¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê10·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÇúÂ®¾ì³°ÃÆ¢ªÅê¼ê¤¬¥¤¥é¥¤¥é¡ª10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º4²óÀï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿ÇúÂ®¾ì³°ÃÆ¤È¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ÎÈïÃÆ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3-0¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô