10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£¸Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë12°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¾¡ÅÀ£¹¤ÇÊÂ¤Ö11°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£»°ãø¤Ïº£µ¨¤Î³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Ä¾Á°¤ÎÁ°Àá¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤ò·ç¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤ÏÀèÆü¡¢28ºÐ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°­¤¤²ø²æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½¤ËÂÓÆ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ê¥«