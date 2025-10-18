フリーアナウンサーの古舘伊知郎が１８日に更新された渡部建のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」に出演し、やらかした人間の強さを語った。女性問題を起こして謹慎した渡部に対し、古舘は「バンバン世間に撃たれて、何の言い訳もできない。そういう経験をしてる人って強い」と語った。突如、ホリエモンことの堀江貴文氏の話となり「ホリエモンがＳＮＳではスーパースターじゃん。俺、大っ嫌いなんだ、あの男は」とぶ