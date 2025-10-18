10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ ¡ÚÄ´ÉÛ¡Ûµþ²¦±èÀþÂè3ÃÆ¡ª½Ë¡ù»ÔÀ©70¼þÇ¯¡ªÈÖÁÈ½é¸ø³«¼ýÏ¿¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ªÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Î¸¼´Ø¸ý¢ö±ØÁ°Âç·ãÊÑ¡ª±Ç²è¤Î³¹¡ÚÄ´ÉÛ¡Û¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ï¡Ö¥²¥²¥²¡×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÈÖÁÈ¤´¤È¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡ÈÉ´·Ê¤Î¶Ê¡ÉÀ¸±éÁÕ¡õ¤¢¤Î¿Í¤¬¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤òÆÃÊÌÈäÏª¢ö¡ÚÆ°²è¡Û¡ãµþ²¦Àþ¡ä¡ÖÄ´ÉÛ¡×¡È¼Ñ´³¤·¥é¡¼¥á¥ó¡É¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÌ¾Å¹¡õ»ÔÌ±ÂÀ¸ÝÈ½¤Î¿Íµ¤¤â¤Ä¾Æ¤­