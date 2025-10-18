²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢18Æü¤Ë70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤ä70Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶­¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£18Æü¤È19Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡Ù¡£70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¿¤µ¤ó¤¬¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¡¢¾å²¼Çò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ç¶¿¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Ç½ËÊ¡¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶¿¤µ¤ó