¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤¤¤ï¤è¼»ÅÊ¤«¤éÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¡©ÉÂ±¡Á÷¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿Ëå¤È¡¢¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Î²áµî¡¿¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ëÏÃ2¡Ê1¡Ë3Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Õ³¤¡£Èà½÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀèÇÚÊÝ°é»Î¡¦ÌÀ»ÒÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¿·¿Í¤Ï¥á¥¤¥¯¶Ø»ß¡×¡ÖÃó¼Ö¤Ï°ìÈÖ±ó¤¯¤Ë¡×¤È¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢½Õ³¤¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤ëÌÀ»ÒÀèÀ¸¡£¸½¾ì¤Î¥Ü¥¹¤È¤·¤Æ·¯