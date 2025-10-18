¡Ú¥ê¡¼¥°¥É¥¥¡Û¥í¥Ç¡¼¥º 2¡Ý2 ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î18Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Ý¡¼¥ë¡á¥ê¥Ë¥ç¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¡Ö¶ÃØ³¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¡×¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢°µ´¬¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ²¦¹ñÁê¼ê¤ÎÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëµ¢