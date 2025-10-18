¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇÐÍ¥¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡õ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç¡×¡È¤¢¤µ¤æ¤­¡É¤¬¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¢¡¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡õ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç¡×¡È¤¢¤µ¤æ¤­¡É¤¬¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö£²£µ»þ¡¢⾚ºä¤Ç Season£²¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë