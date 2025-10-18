ÇµÌÚºä46ⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER ÇµÌÚºä46¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖSame numbers¡×¤Ê¤É£³¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿ÇµÌÚºä46¿ÀÀ»¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢