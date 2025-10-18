¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï18Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥¸¥¢Ë¬Ìä¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÊÆÀ¯¸¢Åö¶É¼Ô¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤È¤Î²ñÃÌ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÈó¸ø¼°¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê·×²èÎ©°Æ¤Ë¤ÏÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ñÃÌ¼Â¸½¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£