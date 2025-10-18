Á´¹ñÀ¶ÎÃ°ûÎÁÏ¢¹ç²ñ¡ÊÁ´À¶°û¡Ë¤ÈÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤Ïº£Ç¯¤â¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó8600Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ÊPET¡Ë¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨Æ¯3Ç¯ÌÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢10·î17Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë5³¬¥Õ¥é¥¤¥È¥Ç¥Ã¥­¡½¥È¡¼¥­¥ç¡¼¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£°û¤ß½ª¤¨¤¿PET¤Ï¥´¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àµ¤·¤¯Ê¬ÊÌ²ó¼ý¤¹¤ì¤ÐºÆ¤ÓPET¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢