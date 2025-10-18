±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù(10·î24Æü¸ø³«)¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤È½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤È»³ÅÄ°ÉÆàËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤Ë¡¢ÉÔ¿³¤Ê»ö·ï¤äÎø¿Í¤Ø¤Î¶²¤í¤·¤¤µ¿ÏÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¤òÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡¢µÜÎæ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ½éÎø¤ËÍî¤Á¡¢Èà¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦