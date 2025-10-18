¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£±£¸Æü¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢°Ý¿·¤¬µá¤á¤ë£±£²Ê¬Ìî¤ÎÀ¯ºö¹àÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤¹Êý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤¬£²£°Æü¤Ë¤â½ðÌ¾¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¤Ï°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¾ò·ï¤Ëµá¤á¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Ý¿·¤Ï£±£¹Æü¤Ë¾ïÇ¤Ìò°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢µÈÂ¼»á¤ËÂÐ±þ¤ò°ìÇ¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¹â»Ô»á¤Ï°Ý¿·