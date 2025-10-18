¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤Ï18Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕJ¤¬·²ÇÏ¤Ë80¡½79¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ³«Ëë6Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£±§ÅÔµÜ¤Ï»°²Ï¤ò90¡½82¡¢Ì¾¸Å²°D¤ÏÀîºê¤ò86¡½72¤ÇÇË¤ê¡¢¤È¤â¤Ë5¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£Ä¹ºê¤¬SR½ÂÃ«¤Ë85¡½76¤Ç¾¡¤Ã¤Æ5¾¡1ÇÔ¡¢SR½ÂÃ«¤Ï4¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£